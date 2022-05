Nola, scoperta struttura ricettiva senza permessi: scatta sequestro

NOLA – Nuova operazione della polizia locale di Nola. In piena zona agricola gli agenti, guidati dal maggiore Emiliano Emiliano, hanno scoperto una intera struttura ricettiva, allestita con gazebo e piattaforma in cemento armato, eseguita in assenza di ogni permesso a costruire. Sul posto l’intero nucleo di polizia edilizia e altri agenti municipali sono riusciti ad intervenire prima della realizzazione dell’abuso. La struttura completamente si estendeva su una superficie di 4000 metri quadrati. L’area è stata sequestrata.