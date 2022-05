Parcheggi: se il ticket è scaduto, i vigili non possono più multarti

Se ti scade il ticket al parcheggio i vigili non potranno più multarti: è questa la novità venuta fuori da una sentenza del Tribunale di Treviso (la numero 1069 / 2016 dello scorso 21 aprile) che ha stabilito che il trasgressore dovrà semplicemente pagare il sovrapprezzo in base al tempo della durata della sosta, ma nessuna sanzione. Lo riporta il portale tg 24 ore.

La sentenza è arrivata dopo un ricorso di un automobilista che si era trovato in questa situazione, con un ticket scaduto ed alcuni minuti di sosta supplementare.

Secondo l’automobilista ed il suo avvocato infatti il prolungarsi della sosta risulta in una semplice “inadempienza contrattuale” che non giustifica una sanzione dettata da una violazione del codice della strada, ma un semplice pagamento del sovrapprezzo poichè la concessione delle aree di parcheggio è da considerarsi un’attività commerciale non soggetta alle regole del Codice della Strada.

Il Giudice di Pace ha quindi accolto la richiesta dell’automobilista multato sostenendo che tale tipo di ragionamento vale nelle aree di parcheggio dove la sosta è consentita per un periodo di tempo limitato e c’è l’obbligo di segnalare l’orario di inizio della sosta e non è quindi da considerarsi valido in ogni tipo di parcheggio o zona di sosta a pagamento.