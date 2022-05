Qualiano, ruba pistola a vigilante e spara a 4 giovani: 2 sono gravi

Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, poi ha utilizzato l’arma per fare fuoco contro un gruppo di giovani in sosta davanti a un bar di Qualiano. Ne ha colpiti quattro, di cui due in modo grave. E’ accaduto intorno alla mezzanotte, e dopo poche ore i carabinieri lo hanno fermato: si tratta di Marco Bevilacqua, 37 anni. Si indaga per accertare i motivi del gesto, che secondo una prima ipotesi sarebbe collegato a una lite che Bevilacqua avrebbe avuto nei giorni scorsi con il gruppo di giovani. I quattro feriti sono: Nicola Di Palma, 20 anni, Michele Di Palma 18 nani, Bernardo Falco, 18 anni, e Castrese D’Alterio 19 anni.