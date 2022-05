Rifiuti, carrozziere sversa scorie illegalmente: denunciato

Ha gettato i rifiuti provenienti dall’esercizio della sua attività in una scarpata, pensando che nessuno sarebbe risalito a lui. Ma i carabinieri forestali lo hanno individuato denunciandolo. E’ accaduto a Roccamonfina. A finire nei guai il titolare di una carrozzeria, che invece di pagare per lo smaltimento regolare dei suoi scarti, ha preferito smaltirli illecitamente.

I carabinieri della stazione forestale di Roccamonfina si sono imbattuti in una piccola discarica di circa 1,5 metri cubi di rifiuti speciali nella località “Ponte dei Grottoni”, sulla scarpata adiacente il Rio della Selva.

C’erano paraurti, parabrezza in vetro, passaruota in plastica, dischi abrasivi usati, flaconi vuoti e semivuoti di vernici, diluenti, stucco, bombolette spray di smalto acrilico, carta e plastica sporca di residui di verniciatura.

I militari hanno subito iniziato ad indagare per capire chi potesse essere il responsabile dello sversamento, scoprendo che si trattava di un carrozziere che aveva l’officina nelle vicinanze. Il piccolo imprenditore è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.