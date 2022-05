Saviano, bimbo di 8 anni si ferisce in villa comunale: è polemica

Dolore e polemica a Saviano. Un bambino di otto anni è caduto, questa mattina, su un ferro e si è procurato una profonda ferita al ginocchio, tanto da richiedere 6 punti di sutura. I medici hanno stabilito ulteriori accertamenti per la lesione perché potrebbero esserci ulteriori complicazioni. Le mamme sono sul piede di guerra e hanno intenzione di protestare contro il comune “che, secondo loro, non pone la necessaria attenzione al degrado, perché ci sono altri punti molto pericolosi per i bambini”.