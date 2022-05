Scontro moto-camion sulla autostrada A16: muore 26enne di Cicciano

Francesco Annunziata, 26 anni, di Cicciano è morto in un incidente avvenuto stamani, poco prima delle 9, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Pomigliano ed il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione di Napoli. Nell’incidente, che ha visto coinvolti una moto ed un mezzo pesante, il motociclista ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sulle pagine del social network tanti i messaggi per ricordare Francesco.