Si barrica in casa e minaccia di farsi saltare in aria: bloccato

Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si è barricato in casa e minacciato di farsi saltare in aria. E’ quanto accaduto a Torre del Greco dove i carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile sono intervenuti in via Gabella del Pesce, nella zona a ridosso dell’area portuale, dove un uomo di 35 anni si era barricato in casa.

Dalla finestra dell’abitazione, posta al primo piano, ha mostrato ai passanti una bombola di gpl minacciando di farla esplodere. Dopo alcuni minuti di tensione, i militari dell’Arma sono riusciti a convincere il trentacinquenne ad uscire di casa e ad affidarsi a personale medico per il successivo trasporto all’ospedale Maresca.