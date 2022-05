Non è più in pericolo di vita Castrese D’Alterio, uno dei 4 giovani colpiti nell’agguato scattato la notte tra sabato e domenica scorsi davanti a un bar di Qualiano. Michele Di Palma, l’altro ferito grave, è invece in coma farmacologico e rischia ancora la vita.

Stanno invece meglio Bernando Falco (che è stato dimesso dopo essere stato medicato) e Nicola Di Palma (rimasto in osservazione dopo essere stato operato). A sparare è stato Marco Bevilacqua, il 37enne preso dai carabinieri poche ore dopo l’agguato, ora in attesa dell’udienza di convalida: è accusato di tentato omicidio plurimo.