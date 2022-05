Stalking, installa un’app sul cellulare della ex per seguirla: arrestato

Ieri mattina una donna si è recata presso gli uffici del commissariato Scampia per denunciare di essere stata costretta a far salire il suo ex compagno a bordo della propria auto dove l’uomo, dopo un breve colloquio, aveva preteso di visualizzare il contenuto dello smartphone della donna come già avvenuto in precedenti occasioni.

La donna ha anche raccontato che, dopo un breve giro del quartiere, con una scusa era riuscita a scendere dal veicolo sul quale aveva lasciato l’uomo ed era riuscita ad allontanarsi per raggiungere l’ufficio di polizia.

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato l’uomo in via Pazienza e lo hanno bloccato ed hanno altresì accertato che aveva installato sul cellulare della donna un’applicazione che gli consentiva di localizzare l’apparecchio permettendogli di seguirne gli spostamenti.

L’uomo, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.