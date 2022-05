Studentessa della Federico II vince prestigioso premio internazionale

La 25enne studentessa napoletana Francesca Mancino, membro ARHemLab, iscritta al primo anno della scuola di dottorato in Information and Communication Technology for Health del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione della Federico II, ha vinto l’Ieee Instrumentation and Measurement Graduate Fellowship Award 2022. E’ la prima volta che uno studente dell’ateneo vince un così prestigioso premio internazionale. Una borsa di 15mila dollari consentirà a Francesca Mancino di realizzare il progetto di ricerca presentato e riguardante l’impedenziometria applicata alla diagnosi e terapia in medicina. Il prof Pasquale Arpaia saluta con grande soddisfazione un nuovo importante risultato ottenuto da un membro del gruppo di ricerca di Arhemlab (del progetto Dieti Dipartimenti di Eccellenza Miur) e del Cirmis.