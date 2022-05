Trenitalia: in estate più Frecciarossa per il Cilento

Sei collegamenti Frecciarossa – due in più dello scorso anno – ogni venerdì, sabato e domenica lungo la dorsale Milano – Napoli – Cilento, con fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Centola e Sapri.

Confermati anche per questa estate i servizi treno+bus particolarmente apprezzati negli anni scorsi: Pompei Link (fino a 30 collegamenti al giorno), Cilento Link (fino a 27 collegamenti al giorno) che consentono di visitare comodamente le aree archeologiche di Pompei Scavi, Velia e le zone turistiche cilentane. Sono alcuni dei servizi previsti da Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta – al via da domenica 12 giugno, in concomitanza con l’orario ferroviario estivo – rivolta al turismo.

Disponibili, inoltre, fino a 20 collegamenti al giorno treno+bus per il Parco Nazionale del Vesuvio con Vesuvio Link, e il Certosa Link, alla scoperta della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa. Per gli amanti della montagna, invece, aggiunti due ulteriori collegamenti Frecciarossa nel fine settimana da Napoli verso Oulx e Bardonecchia, con la possibilità di raggiungere in Freccia Link Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Val Gardena e Val di Fassa. Avviato anche il progetto “Parchi Line” che, nelle giornate di sabato e festivi, fino al 28 agosto collega i parchi naturalistici ed archeologici della Campania grazie a corse aggiuntive tra Campi Flegrei e Sapri. Sarà anche possibile raggiungere la Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro (da Paestum), le Gole del Calore (da Capaccio), le Oasi WWF Persano e del Monte Polveracchio (da Battipaglia), del Fiume Alento (da Agropoli) e il Sentiero degli innamorati (da Ascea).

In generale aumenta il numero di Frecce che collegano le località della Campania al resto d’Italia. 67 Frecciarossa – 6 in più rispetto allo scorso anno – collegheranno ogni giorno Napoli e Milano in sole 4 ore e 15 minuti; aggiunte, inoltre, due corse tra Napoli e Torino, per un totale di 24 Frecciarossa al giorno. Altra novità di rilievo la riduzione dei tempi di viaggio tra Napoli e Roma: poco più di un’ora da e per Napoli Centrale, appena 53 minuti da e verso Napoli Afragola.