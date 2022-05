Vaiolo scimmie, il governatore De Luca: “Nessuna emergenza”

”Voglio tranquillizzare i concittadini: il vaiolo delle scimmie si presenta in qualche modo con gli stessi sintomi della varicella, ha un’incubazione che va da una a tre settimane. La buona notizia è che esiste già un farmaco antivirale sperimentato e ampiamente disponibile per la cura quando mai dovesse emergere questo problema, ma ad oggi non c’è alcuna emergenza o problema. Stiamo monitorando la situazione e non ci sono forme di trasmissione area della patologia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook, in merito ai casi di vaiolo delle scimmie che si stanno registrando in Italia.

”Credo che sia bene non drammatizzare – ha aggiunto – e non avere preoccupazioni eccessive anche perché la vita diventa complicata se nel momento in cui sia attenuta il problema covid ci ritroviamo di fronte un altro problema sanitario e la cosa diventa pesante da sopportare”.