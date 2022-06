Angela Celentano, genitori non si arrendono: via a campagna social

“Angela può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque”. Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, la bambina sparita dal Monte Faito, il 10 agosto del 1996, in un video, lanciato da ‘Chi l’ha visto’ su Rai 3, promuovono una campagna sui gruppi social frequentati da chi cerca le proprie origini. E sperano “che sia Angela stessa a riconoscersi e cercare la sua famiglia di origine”.

Anni di indagini, ricerche, ipotesi, supposizioni, piste internazionali. Nulla è servito per ritrovare la ragazza che dopodomani compirà 29 anni. Ma loro, dalla abitazione sui monti di Vico Equense, sono convinti che Angela sia da qualche parte, chissà dove, e non si danno per vinti: credono nel miracolo che un giorno possa tornare a casa. E offrono un ulteriore indizio, a lei e a chi la conosce. “Ha una macchia di caffè sul lato destro del dorso”.

L’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, dal canto suo, ha anche reso noto di “aver chiesto alla Procura di Torre Annunziata di poter riavere i giocattoli della bambina” che furono acquisiti dopo la scomparsa. E in un video diffuso in rete vengono mostrati affinché lei possa eventualmente riconoscerli. “Aiutateci a far arrivare il nostro appello in tutto il mondo – dicono – sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”. Un volantino, in italiano e inglese, sintetizza la sua storia e mostra le sue foto: un altro tassello della campagna ‘internazionale’ che ora intendono lanciare.