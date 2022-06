Ballando on The Road, il talent di Milly Carlucci al Centro Campania

Dopo il grande successo della prima tappa a Busnago di Ballando On The Road, il talent show itinerante ideato da Milly Carlucci alla scoperta di nuovi talenti di ballo arriva a Caserta, il 18-19 giugno presso il Centro commerciale Campania.

L’ultima tappa si svolgerà a Roma il 16-17 luglio presso la Palestra del Foro Italico.

Accanto a Milly, saranno presenti i Maestri di Ballando con le Stelle capitanati da Vito Coppola, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il cui compito sarà quello di seguire e valutare i casting della selezione Pro riservata a tutti i professionisti del ballo specializzati in standard, latini e caraibici, e di quella Open, aperta a tutti gli appassionati di ballo. I partecipanti alla categoria Pro, inoltre, avranno la grandissima possibilità di essere valutati per diventare i nuovi maestri di ballo di Ballando con le stelle 2022.

Ballando On The Road nasce nell’autunno del 2015 dall’idea di Milly Carlucci di girare l’Italia alla scoperta di talenti del ballo di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o semplici appassionati.

Da questa seconda fase verranno selezionate 32 unità di ballo che prenderanno parte alle puntate televisive di Ballando On The Road (Rai 1) e, 8 di queste unità, approderanno al torneo di Ballando Con Te all’interno di Ballando con Le Stelle.

Il casting prevede 2 selezioni diverse:

SELEZIONE PRO: riservata a tutti i professionisti del ballo specializzati in standard, latini e caraibici. I selezionati si uniranno al gruppo storico dei maestri di Ballando per prendere parte al classico torneo delle celebrità. È consentita la partecipazione anche agli under 18.

Iscrivendosi nella categoria PRO si potrà anche essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2022

SELEZIONE OPEN: aperta a tutti gli appassionati del ballo (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

Negli ultimi due anni, una nutrita selezione dai casting di Ballando On The Road è diventato il corpo di ballo del fortunatissimo show Il Cantante Mascherato, novità di rai 1 e campione di ascolti.

Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road c’è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.

Inoltre, grazie al gemellaggio tra Ballando On The Road e il Fini Dance Festival di New York, ci sarà la possibilità di essere selezionati ed invitati al prestigioso Festival, sia per esibirsi che per partecipare a stage con coreografi internazionali.

Per tutti i partecipanti ci sarà anche la possibilità di essere selezionati da Simone Di Pasquale e ricevere una borsa di studio per il Dance Camp FULL OUT 2022