Cadavere uomo in campagna con ferite capo, festa sospesa

Il cadavere di un uomo di 32 anni è stato rinvenuto in una zona di campagna del comune di Portico di Caserta. Il corpo, hanno accertato i carabinieri, presentava delle ferite al capo e alle braccia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, non escludono per ora alcuna pista, compresa quella dell’omicidio.

Elio Russo faceva parte degli ‘accollatori’ di Sant’Antimo che organizzano la festa patronale al comune di Recale. Il parroco della chiesa di Sant’Antimo del comune casertano ha deciso di sospendere la tradizionale processione del Giglio.