“I quattro consiglieri di minoranza non parteciperanno alla seduta del Consiglio comunale di Camposano convocata per domani e chiamata ad approvare il rendiconto di bilancio”.

Lo annuncia Carmela Rescigno, consigliere regionale e capo dell’opposizione in consiglio comunale a Camposano. “Da troppi mesi assistiamo a puntuali forzature di legge e violazioni dei regolamenti che minano i diritti dell’opposizione e pregiudicano la solidità economica dell’Ente. Le Autorità competenti hanno avviato accertamenti su tutti gli atti. E dunque i consiglieri comunali che domani voteranno il bilancio si assumeranno una grossa responsabilità, sotto il profilo amministrativo e penale, di cui dopo ne dovranno rendere conto nelle sedi opportune” – conclude Rescigno.