Casoria, ferisce il suocero con arma da taglio dopo una lite: arrestata

Dopo una colluttazione gli avrebbe inferto al suocero diverse ferite da taglio in diverse parti del corpo. Per questo una donna di 42 anni, incensurata di Casoria è stata fermata dai carabinieri perché indiziata di tentato omicidio.

L’uomo, si tratta di un 73nne, è stato portato in ospedale: è in prognosi riservata anche se è cosciente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Casoria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, la donna si è recata nell’abitazione dell’anziano con il quale c’è stata una accesa discussione. Sembra che la donna nutrisse sospetti nei confronti del suocero per abusi subiti in passato dalla propria figlia 16enne avuta da un precedente matrimonio. Fatti finora non accertati ma sono in corso verifiche dei carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. C’è stata dapprima una colluttazione. Poi l’anziano è stato colpito molto probabilmente con un’arma da taglio. Scattate le indagini, la donna è stata sottoposta a ferma nel corso della scorsa notte ed è stata accompagnata al carcere di Pozzuoli.