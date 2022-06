Cicciano, veicoli con targa estera: giornata di studio per la polizia locale

CICCIANO – Un giornata di studi monotematica sulla circolazione dei veicoli con targa estera in riferimento alle novità della legge 238/2021. E’ quella andata in scena al Centro delle Culture a Cicciano organizzata dalla polizia municipale per il piano della formazione 2022. Relatore è stato Luigi Del Giudice, comandante della polizia locale di Cimitile con l’intervento dell’agente Marina Furino della polizia locale di Cicciano. Il materiale (circolari, quaderni e modulistica) è stato realizzato dal luogotenente Francesco Fusco, il maresciallo capo Giuseppe Lombardo (polizia locale di Cicciano) e dall’assistente capo Francesca Campetiello (polizia locale di Cimitile).