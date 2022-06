Comunali 2022, affluenza: boom a Visciano, flop a Nola, Portici e Pozzuoli

Sono stati 89 i comuni campani i cui cittadini, oltre che votare per i referendum, hanno rinnovato i propri organi. Solo dodici di questi comuni hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti: Nola, Portici, Acerra, Pozzuoli, Ischia, Sant’Antimo e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Capua e Mondragone nel Casertano; Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Agropoli in provincia di Salerno. In queste città, qualora nessun candidato sindaco ottenga oggi la maggioranza assoluta dei consensi, domenica 26 giugno si tornerà alle urne per i ballottaggi. Lo spoglio dei voti per le amministrative avrà inizio oggi alle 14. In provincia di Napoli la media cala di 5 punti rispetto alle precedenti amministrative: ieri ha votato il 65% (69% 5 anni prima). Boom a Visciano con l’83% mentre a parte Pimonte (82%) e Tufino (75%) calano i votanti in quasi tutti i comuni: flop a Portici, Pozzuoli, Lettere (-20%), Sant’Antimo (-14%) e Ischia (-13%). Nola perde 7 punti rispetto alle scorse Comunali (69% ieri, 77 nelle precedenti).