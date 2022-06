Comunali 2022: Clemente Primiano nuovo sindaco di Casamarciano

NOLA – Alle 14 sono cominciati gli spogli elettorali nelle quattro città del Nolano e nei paesi del Mandamento Baianese. Il nuovo sindaco di Tufino è Michele Arvonio (Uniti per Tufino) che ha battuto Claudio Ferone (Progresso Civico): lo sconfitto ha già fatto i complimenti sui social. A Casamarciano il giovanissimo Clemente Primiano è la nuova fascia tricolore, seconda Carmela De Stefano, terzo Andrea Manzi. A Nola è avanti decisamente Carlo Buonauro su Maurizio Barbato, mentre a Visciano Sabatino Trinchese (Risveglio Civico) è “quasi” sindaco. Enrico Montanaro (Baiano Civica) confermato primo cittadino: battuto Emanuele Litto (Noi per Baiano). A Sirignano vittoria di Antonio Colucci (Sirignano nel Cuore) ai danni di Paolo Belloffatto (Lista Civica per Sirignano).