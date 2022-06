Comunali, la vittoria di Michele Arvonio: “Ha vinto il popolo di Tufino”

TUFINO – Il nuovo sindaco di Tufino è Michele Arvonio (Uniti per Tufino) che ha battuto Claudio Ferone (Progresso Civico). Una vittoria larga quella del comandate della polizia locale di Avellino ai danni del figlio del sindaco uscente. Lo sconfitto ha fatto i complimenti ad Arvonio appena saputo dello svantaggio incolmabile. Felice il neo primo cittadino: “Io non ho vinto, ha vinto il popolo di Tufino che ha voluto il cambiamento, massimo rispetto per l’avversario, ma i numeri sono chiari. Io sono uno del popolo e spero di rappresentarlo al meglio. Sarà un consiglio comunale che ha tanto da fare: Pnrr e ambiente per esempio. L’impegno c’è, la volontà c’è, la squadra c’è, fatta di uomini e donna che hanno tanta voglia di fare”.