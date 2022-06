Contratti per gas ed elettricità all’insaputa dei consumatori

Stipulavano contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica a nome di ignari consumatori della provincia di Avellino che si sono visti recapitare ingiunzioni di pagamento da parte di società con le quali non avevano stipulato alcun contratto. In seguito alla denuncia dei truffati, le indagini dei carabinieri sono risalite alle persone che avevano architettato la truffa, un 30enne e un 50enne della provincia di Napoli. Dovranno rispondere di truffa, sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare possibili complici e verificare ulteriori truffe messe a segno dalle due persone denunciate.