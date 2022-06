Distrutta da fiamme auto presidente Consiglio comunale di Telese

L’auto della presidente del consiglio comunale di Telese Terme Maria Venditti, che è anche consigliera con delega ai Servizi Sociali, è andata distrutta dalle fiamme nel corso della notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Telese ed i vigili del fuoco. Non si esclude alcune posta investigativa.

“Questo è ciò che resta della mia auto, dopo che qualcuno l’ha destinata alle fiamme questa notte” ha scritto sui social Maria Venditti postando la foto della vettura incenerita. “L’intervento pronto delle forze dell’ordine, la collaborazione dei vicini, dei coinquilini ha non solo evitato una strage ben più grossa ma ci ha anche permesso di ricostruire l’accaduto con prontezza. Non so se c’è qualcosa che io debba capire, non so se c’è solo da dimenticare. Mi é di certo consegnata, adesso, tutta la fatica e lo sforzo di cercare una soluzione, di impegnarmi nella risoluzione dell’atto inqualificabile e dello sgomento che lascia. Non da sola, posso confidare in ciò. Ho avuto accanto fin da subito la vicinanza fattiva dei miei affetti, della mia comunità. L’impegno immediato delle forze dell’ordine. É nel loro lavoro che confido, ora più che mai” scrive ancora Venditti che ha incassato diversi attestati di stima da parte di amici e cittadini.