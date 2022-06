Furgone “pazzo” travolge tre persone a Cercola e a Volla: grave 73enne

Un furgone impazzito ha travolto e ferito nel pomeriggio tre persone. Si tratta di una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una 47enne in viale del Progresso a Cercola e infine un 73enne, sempre in viale del Progresso. Quest’ultimo è in condizioni gravi.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Dobló di colore bianco, nel rione De Gasperi del quartiere Ponticelli. Continuano le indagini per identificare e rintracciare la persona che era alla guida.