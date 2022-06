Furgone “pazzo” travolge tre persone a Cercola e a Volla: muore 73enne

Un furgone impazzito ha travolto questa mattina tre persone. Si tratta di una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una 47enne in viale del Progresso a Cercola e infine un 73enne, sempre in viale del Progresso. Le due donne sono in osservazione mentre l’uomo è morto in serata dopo aver subito un intervento chirurgico all’ospedale del Mare.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Dobló di colore bianco, nel rione De Gasperi del quartiere Ponticelli. L’uomo gravemente sospettato di aver investito è stato identificato e si trova presso la caserma carabinieri di Cercola. Si tratta di un 29enne napoletano: al vaglio la sua posizione.