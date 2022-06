Furgone “pazzo” travolge tre persone a Cercola e a Volla: ricercato

Il conducente dello stesso furgone – secondo quanto riferiscono i carabinieri – ha investito in provincia di Napoli prima una persona a Volla e successivamente altre due nel vicino comune di Cercola. Tutti e tre sono stati portati all’Ospedale del Mare a Napoli. Il veicolo non è stato ancora fermato e viene ricercato. Al momento, non risultano altri investiti. I feriti non sono gravi.