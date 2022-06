Gaetano show anche in Nazionale Under 21: a segno in Lussemburgo

LUSSEMBURGO (Nello Lauro) – Non accenna a fermarsi la parabola ascendente di Gianluca Gaetano. Il 22enne talento di Cimitile, di proprietà del Napoli, dopo la promozione in serie A da protagonista con la maglia della Cremonese, è stato tra i migliori in campo di oggi nella gara di qualificazione agli Europei a Lussemburgo con la maglia dell’Under 21. Il tecnico degli azzurrini gli ha affidato una casacca da titolare (la numero 14) e il gioiello partenopeo ha ricambiato la fiducia del selezionatore azzurro siglando il gol del definitivo 0-3 al minuto 54 (i primi due gol sono stati segnati da Emanuel Vignato e Pietro Pellegri). Il fantasista è uscito al 78′: al suo posto è entrato Lorenzo Colombo.