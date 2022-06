Giovani, territorio e materie prime: esperti a confronto a Cicciano

Un incontro “per illustrare ed approfondire l’importanza della promozione delle materie prime del nostro ambito territoriale e comunicare ai giovani che passione, impegno e dedizione sono gli unici strumenti utili a raggiungere risultati e traguardi gratificanti e soddisfacenti”. Lo dicono gli organizzatori di “I Giovani ed il nostro territorio – Passione Impegno e Dedizione” che è in programma giovedì 9 giugno alle 10 al teatro “Nadur” di Cicciano. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cicciano Giovanni Corrado e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Marotta spazio ai relatori tra cui ci saranno Antonio Limone (direttore generale dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno), Filomena Castaldo (biologa, nutrizionista), Gianfranco Miele (specialista in valutazione e gestione del rischio chimico), Giulia Corrado (biologa nutrizionista), Ciro Fiola (presidente della Camera di Commercio di Napoli), lo chef Luigi Vitiello (presidente Unione Cuochi della Campania) e Vincenzo Falco (dirigente scolastico Ipseoa De Medici di Ottaviano). Un forum ideato dall’associazione culturale Vittoria, con il patrocinio dell’associazione cuochi Nola/Torre del Greco/Striano, dell’associazione italiana Celiachia che lancerà anche il progetto “Cooking Around”, previsto agli inizi di settembre sempre a Cicciano per promuovere e valorizzare qualità e percezione dei partners locali.