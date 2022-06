Pesanti disagi si sono registrati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di un incidente che ha coinvolto due auto entrambe dirette nel capoluogo irpino all’interno della galleria Monte Pergola, nel territorio del comune di Solofra. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora per consentire a medici e vigili del fuoco di Avellino di soccorrere i conducenti, due donne di 30 e 60 anni, e rimuovere i mezzi incidentali. I feriti sono stati trasportati in ospedale ad Avellino. Le ferite riportate non sono giudicate gravi dai sanitari.