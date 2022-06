Minacciata con coltello, trascinata in casa e violentata: arrestato

Era terrorizzata e con il volto sanguinante la giovane che ieri sera a Napoli, alla Polizia di Stato, ha raccontato che poco prima, mentre stava rientrando a casa, un uomo armato di coltello l’aveva minacciata e aggredita per poi trascinarla nel suo appartamento per molestarla fisicamente.

I poliziotti sono entrati in azione dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per segnalare che in via Del Sole, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco, si era rifugiata una ragazza vittima di un’aggressione.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, sono riusciti a rintracciare il presunto violentatore nella sua abitazione: si tratta di un 56enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali. Nei suoi confronti è stata emessa anche una denuncia per minaccia.