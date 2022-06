Napoli, agguato a Soccavo: 66enne freddato con 10 colpi di pistola

NAPOLI – Un uomo di 66 anni, Michele Della Corte, è stato ucciso questa mattina intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo, alla periferia occidentale di Napoli. E’ stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco: è morto sul colpo. Sul posto ci sono i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude nessuna pista. Secondo quanto hanno appurato i militari, Della Corte era già noto alle forze dell’ordine. Della Corte è stato ucciso nei pressi della sua abitazione. Sul posto si sono recati diversi parenti. Il corpo si trova su un marciapiedi sotto un palazzo in una zona del quartiere occidentale di Soccavo conosciuta anche come ‘Croce Piperno’. Della corte sarebbe stato raggiunto da almeno 10 colpi. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto 9 bossoli e 3 ogive di vario calibro.