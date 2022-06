Napoli, giunte municipalità non nominate: indaga la Procura

La Procura di Napoli sta indagando sulla mancata nomina delle giunte nelle Municipalità del capoluogo partenopeo: a rendere nota l’attività inquirente del sostituto procuratore Immacolata Sica, che ipotizza il reato di rifiuto di atti d’ufficio, è Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione.

L’indagine sarebbe scattata dopo l’invio degli atti in Procura da parte dello stesso difensore civico. Secondo quanto si è appreso, non risultano, attualmente, persone iscritte sul registro degli indagati e non si esclude che, a breve, possano essere ascoltati i presidenti di otto delle dieci Municipalità nelle quali non sono state ancora nominate le giunte.

Per Fortunato l’omissione sarebbe innanzitutto riconducibile ai presidenti: “poi sostanzialmente ci possono essere anche altre situazioni, se l’omissione è dovuta in concorso con altri soggetti, che hanno fatto sì che pubblici funzionari elettivi, quali sono i presidenti di Municipalità, non hanno svolto il loro dovere”.