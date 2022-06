Napoli, schiaffeggia un carabiniere ‘per curiosità’: denunciato 23enne

Ha colpito con uno schiaffo un carabiniere ‘per curiosità’, per vedere quale reazione avrebbe ingenerato. C’è questo dietro l’aggressione messa in atto ieri, a Napoli, da un 23enne incensurato di Villaricca.

Piazza San Giacomo, in corso la manifestazione organizzata in occasione della “Giornata mondiale del rifugiato”. Un migliaio di persone partono da piazza Garibaldi e percorrono pacificamente le strade della città fino ad arrivare nel pieno centro della città. Tutto nella norma e ordine pubblico garantito. Sono le 13 e in piazza c’è anche il 23enne che sta passeggiando. Si avvicina al contingente del reggimento Campania e colpisce al volto con uno schiaffo un Carabiniere. Il giovane – non oppone alcuna resistenza – viene bloccato e identificato.

Denunciato a piede libero, si è giustificato così: era curioso di vedere quale reazione avrebbe ingenerato nel militare una volta colpito. Il carabiniere sta bene e non ha voluto ricorrere a cure mediche.