Nola, Gori attiva la rete fognaria in via Nazionale delle Puglie

Nell’ambito di un’articolata azione di potenziamento delle infrastrutture che sta interessando diverse zone del territorio, sono stati completati i lavori di Gori per l’attivazione della rete fognaria in via Nazionale delle Puglie. Si tratta di un intervento strategico che consente, a seguito degli allacciamenti, di collettare i reflui di circa 400 abitanti all’impianto di depurazione di Nola, risolvendo alcune problematiche igienico-sanitarie e alleviando il disagio legato agli allagamenti. Al fine di rendere completamente operative le infrastrutture realizzate, si invitano i cittadini titolari di un’utenza del Servizio Idrico Integrato a regolarizzare la propria posizione, ed espletare le procedure di allacciamento alla rete fognaria, entro il 31 luglio 2022.

Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili nella sezione “Informazioni commerciali” del sito www.goriacqua.com.

Più in dettaglio, per le utenze domestiche, è necessario inoltrare a Gori la domanda di “Allacciamento alla pubblica fognatura”, disponibile sul sito www.goriacqua.com, in una delle seguenti modalità:

tramite e-mail all’indirizzo sportellotelefonico@goriacqua.com;

tramite pec all’indirizzo sportellotelefonico@cert.goriacqua.com;

a mezzo posta all’indirizzo Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano.

Per le utenze che già sono allacciate alla rete fognaria, l’attivazione degli scarichi e la relativa attestazione di allaccio da parte di Gori sarà rilasciata a seguito della presentazione del modulo “Rilievo caratteristiche allaccio in fogna” disponibile nella sezione “Modulistica” del sito www.goriacqua.com.

Infine, per le utenze non domestiche o industriali, prima dell’attivazione dello scarico sarà necessario regolarizzare la propria posizione in conformità del vigente “Regolamento per la disciplina delle

autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” emanato dall’Ente Idrico Campano.