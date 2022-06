Nola, il sindaco Buonauro firma ordinanza anti cene del venerdì

E’ arrivato il primo atto ufficiale del sindaco di Nola Carlo Buonauro. E riguarda il giugno nolano. Il primo cittadino ha firmato l’atto numero 1 del 21 giugno con il quale ordina “il divieto assoluto di svolgimento delle cene per tutto il periodo dei festeggiamenti di San Paolino con riferimento particolare alla serata di venerdì 24 giugno sulle sede stradali, nei vicoli, nelle piazze, sui marciapiedi e nelle pertinenze degli istituti scolastici pubblici privati”. Per i trasgressori multe che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro. Documento che non è una novità assoluta e che in tempo di post pandemia e contagi in aumento appare prudente, ma è destinato a scatenare qualche polemica.