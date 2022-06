Ottaviano, parcheggio conteso e scoppia la rissa: tre giovani in ospedale

Verso mezzanotte a Ottaviano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti all’esterno di un bar in via Ferrovia dello Stato per una segnalazione di rissa tra diversi giovani.

Sul posto i militari hanno trovato tre giovani incensurati del posto di 22 e 24 anni che presentavano lievi escoriazioni. I 3, trasferiti all’ospedale di Nola, sono stati giudicati guaribili in pochi giorni di riposo medico.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i 3 siano stati aggrediti da un numero imprecisato di altri giovani. Il motivo sembra essere un parcheggio conteso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nell’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.