Picchia l’ex convivente e la manda all’ospedale: arrestato

Ieri notte gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria della Pietà per la segnalazione di una donna ferita che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell’ex convivente il quale, già in altre occasioni, l’aveva aggredita per futili motivi.

Inoltre, nella mattinata di ieri l’aggressore ha tentato di entrare nell’abitazione della donna a San Giuseppe Vesuviano e, in quei frangenti, la vittima ha contattato il 113 che ha inviato sul posto una pattuglia del locale commissariato che ha bloccato l’uomo, un 31enne ucraino, arrestandolo per maltrattamenti in famiglia.