Più treni della linea 2 della Metro per i concerti di Vasco e Ultimo

In occasione dei concerti allo stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta di Vasco Rossi e Ultimo, previsti nelle serate di oggi, 24 e 25 giugno, è programmato un orario straordinario del servizio metropolitano della linea 2 dalla stazione di Campi Flegrei sia in direzione San Giovanni Barra che in direzione Pozzuoli-Solfatara.

“Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione va a Ferrovie dello Stato e alla Regione Campania”, ha dichiarato l’assessore comunale Edoardo Cosenza “per avere reso possibile il servizio straordinario della linea 2 della metropolitana di Napoli con corse fino all’1.48 nella direzione Garibaldi/San Giovanni Barra e fino alle 0.40 nella direzione Pozzuoli”.