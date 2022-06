ROCCARAINOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Ha un volto e un nome la persona che ha dato il via al rogo degli scarti industriali speciali di ieri pomeriggio a Roccarainola. I carabinieri della compagnia di Nola hanno fermato un 40enne che ha provocato l’incendio in via Madonna del Pianto: tre ore che hanno preoccupato non poco i residenti e i comuni vicini per i fumi sprigionati dal materiale di scarto di acciaierie. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona e denunciato a piede libero. L’area è attualmente sotto sequestro: nelle prossime ore il Comune potrebbe liberare il terreno e cominciare l’opera di bonifica.