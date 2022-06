Scisciano, identificato il cadavere chiuso in una busta: è di un 55enne

SCISCIANO – Ha un nome e un volto il cadavere ritrovato chiuso in sacco di plastica in via Molino a Scisciano. Si tratta Gheorghe Paraschiv, nato in Romania il 23 luglio 1967: è uomo senza fissa dimora che viveva nella zona di piazza d’Armi a Nola. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nelle prossime ore è previsto l’esame autoptico.