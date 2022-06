Si dimettono 10 consiglieri, sciolta amministrazione San Felice a Cancello

Si è conclusa in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, causa dimissioni di dieci consiglieri comunali, l’esperienza amministrativa del sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara. Questi paga le tante tensioni esistenti nella sua maggioranza, che già in passato lo avevano portato per due volte – la prima nel 2019 subito dopo l’elezione a sindaco, la seconda nel 2021 – a presentare le dimissioni, poi sempre revocate.

Questa volta è venuta meno la stessa maggioranza dopo che martedì la riunione del Consiglio comunale sul bilancio è andata deserta, per cui per Ferrara è finita l’avventura alla guida di uno dei comuni più importanti della Valle di Suessola.