Somma Vesuviana, furto in casa con pestaggio: anziana in ospedale

Questa notte verso le 4 a Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un’abitazione di via Filippo d’Aragona. Poco prima un individuo era entrato in un appartamento per essere poi scoperto dalla proprietaria di casa, una 76enne. E’ nata una colluttazione tra i 2 e l’uomo è riuscito a fuggire. La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118. L’anziana ora si trova nell’ospedale di Nola in via precauzionale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.