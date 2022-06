Torre Annunziata, agente conclude turno e fa arrestare ladro

Aveva appena concluso il proprio turno, quando ha notato un ladro facendolo arrestare. E’ accaduto ieri notte a Torre Annunziata, dove un agente del locale commissariato, terminato il turno di servizio, mentre si apprestava a lasciare l’ufficio ha notato un uomo a bordo di un motociclo uscire frettolosamente da uno stabile allontanandosi verso corso Vittorio Emanuele III.

Il poliziotto, insospettito, ha immediatamente avvisato i colleghi che stavano uscendo con la volante indicando loro la direzione di fuga del centauro e, allo stesso tempo, si è messo all’inseguimento dell’uomo, intercettandolo in piazza Ernesto Cesaro dove, insieme ai colleghi, lo ha bloccato. Gli operatori hanno accertato che il motoveicolo era stato rubato poco prima in un parco privato di corso Umberto. Un 47enne è stato arrestato per furto mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.