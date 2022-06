Vesuviana, binari roventi a 62 gradi: treni costretti a rallentare

La temperatura dei binari è troppo elevata: ridotta la velocità su una tratta delle linee vesuviane gestite da Eav.

A comunicare quella che è una tegola per la mobilità su ferro in Campania è lo stesso Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come è stata eseguita le rilevazione delle temperature dei binari sulla tratta Barra-Sarno. A seguito di queste rilevazioni, la temperatura dei binari è risultata essere di 62 gradi”.

“Pertanto – comunica l’azienda di trasporti – in conformità a quanto prescritto dalle norme, la velocità di tracciato è stata diminuita a 20 km/h”.