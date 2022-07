Abusi sessuali su una 13enne, in carcere amico di famiglia

Avrebbe indotto una minorenne a compiere e subire atti sessuali. Un 42enne di Monteforte Irpino è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata.

Le indagini, avviate nello scorso mese di marzo, avrebbero accertato che l’uomo, in rapporti di amicizia con la famiglia della ragazza non ancora quattordicenne, prima con lusinghe e adulazioni, poi passando a minacce e violenze fisiche, in più occasioni avrebbe imposto atti sessuali alla adolescente.

Su richiesta della Procura di Avellino, il Gip del tribunale irpino ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.