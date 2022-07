Asl Na 3, quarte dosi anti covid: riattivato sistema prenotazioni

In relazione alla recrudescenza del covid-19, l’Asl Napoli 3 Sud, nell’ottica di potenziare la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose ai cittadini over sessanta e fragili, ha riattivato il sistema delle prenotazioni.

A partire dal 30 luglio 2022 tutti coloro che intendessero ricevere la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anticovid-19 possono prenotarsi tramite il sito web https://opendayvaccini.soresa.it e scegliere giorno data e luogo dell’appuntamento.

Per i non vaccinati o per quanti fossero indietro con il calendario vaccinale (prima, seconda e terza dose) l’accesso è diretto presso i punti vaccinali della Asl Napoli 3 Sud.

Le modalità sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it nella sezione tutto quello che c’è da sapere sul Coronavirus