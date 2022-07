Bici elettriche trasformate in scooter: 15 sequestri e maxi multe

Bici elettriche trasformate in veri e propri scooter: quindici sequestri e raffiche di multe. E’ il risultato di un servizio congiunto eseguito tra Torre Annunziata e Torre del Greco dai carabinieri delle locali compagnie. Nel mirino le biciclette a pedalata assistita, mezzi che, se usati irresponsabilmente o addirittura modificati, possono essere molto pericolosi sia per chi li guida sia per i passanti.

I militari dell’Arma, grazie all’ausilio del personale della Motorizzazione Civile, hanno controllato diversi velocipedi che sono stati ”testati” su un banco a rulli per la misurazione della velocità. In tutto quindici sono stati i conducenti sorpresi alla guida di bici che in realtà – data la velocità massima raggiunta – sono da considerarsi degli scooter a tutti gli effetti.

Le sanzioni riguardano la circolazione senza l’uso del casco, senza la targa, senza il certificato di circolazione e senza la copertura assicurativa. Sette di questi risultavano, inoltre, privi della prevista patente di guida. I mezzi sono stati sequestrati, mentre in totale sono state 51 le sanzioni contestate, per una somma complessiva pari a 53.000 euro