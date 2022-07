Camorra torna a sparare: duplice omicidio al rione Fiat a Ponticelli

La camorra torma a sparare e ad uccidere. Questa mattina duplice omicidio nel rione Fiat del quartiere Ponticelli. Le due vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore 56 anni. L’omicidio è avvenuto in un appartamento al pianto terra in via Eugenio Montale. Uno dei due era sull’uscio della porta. Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri, entrambi sono riconducibili al clan De Micco-De Martino.