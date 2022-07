Cane abbandonato e investito da un’auto: salvato da volontari Lipu

Un’ignobile abitudine che ritorna. Abbandonare il cane in strada ed esporlo a morte quasi certa facendo rischiare la vita anche ad ignari automobilisti. E’ successo nei pressi del centro commerciale ex Ipercoop tra Afragola e Acerra. Un volontario della Lipu, mentre è in auto, ha sentito i guaiti di un cane appena investito e quasi immobile sulla sede stradale. Lanciato l’allarme, i primi ad intervenire sono stati un mezzo del 118 e il coordinatore regionale delle guardie Lipu, Giuseppe Salzano. Sul posto, poi, è arrivata l’ambulanza veterinaria che ha prestato i soccorsi e ha ricoverato il malcapitato meticcio. “Basta con questi scellerati abbandoni di cani da parte di vacanzieri senza scrupoli – dichiara Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli – mettiamo in campo tutte le nostre risorse per contrastare questa vecchia e crudele piaga: l’abbandono di animali e il randagismo, oltre a essere un fenomeno drammatico per la vita dei nostri amici a 4 zampe, è anche un concreto pericolo per gli utenti delle strade”.