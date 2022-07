VISCIANO – Dopo le critiche del consigliere comunale Peppino Gambardella sulle indennità, arriva il chiarimento del sindaco di Visciano Sabatino Trinchese. “Sentiamo la necessità di richiamare le forze politiche tutte di Visciano al senso di responsabilità che questo momento, più che mai, richiede. La campagna elettorale è finita, sono e sarò sindaco di tutti i viscianesi”. “L’accusa di aver spostato fondi dai sentieri per pagare le proprie indennità è falsa. Innanzitutto il punto all’ordine del giorno di cui si parla è un punto squisitamente tecnico: si tratta di una verifica dì bilancio e una loro proiezione a fine anno ed eventualmente una manovra di assestamento. E’ l’ufficio finanziario con l’ausilio dell’organo di revisione che provvede e nessun organo politico ha dato indirizzo diverso” dice il primo cittadino.

“Sul tema delle indennità affermiamo che il ministero ci ha trasferito una somma che servirà utilizzata per coprire una parte dell’importo delle indennità stabilite, per legge, nel 2021. Tale importo in entrata e uscita nulla toglie ai viscianesi. Inoltre i fondi per le zone rurali nulla c’entrano in tutto questo: sono vincolati e se fossero distratti si configurerebbe un reato. Chi ignora totalmente i fatti e le leggi finanziarie o non avendo argomenti da proporre usa questi mezzi solo per acquisire consenso”. “Ascoltiamo e rispettiamo chi nel proprio ruolo istituzionale, vorrà operare per il bene di Visciano, anche con spirito critico ma costruttivo: è una questione di rispetto” conclude Trinchese.